«Рубин» вернулся под управление руководства Татарстана

«Рубин», по инициативе министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, стал автономной некоммерческой организацией, сообщается на официальном сайте региона.

Постановление в среду, 21 декабря, подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В течение 30 дней министерство земельных и имущественных отношений должно утвердить устав организации, обеспечить государственную регистрацию и внести в Кабинет Министров Республики предложения по составу правления.

В документе сказано, что контроль за исполнением постановления возложен на министерство земельных и имущественных отношений.

До 2018 года «Рубин» был муниципальным автономным учреждением, а затем стал ООО. Владельцем частного клуба был его генеральный директор Рустем Сайманов.

Ранее «СЭ» сообщал, что новым руководителем клуба может стать Марат Сафиуллин — глава УФНС по Татарстану, который является многолетним болельщиком «Рубина».