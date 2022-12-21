Аджоев: «Будущее Кононова? Все узнаете после Нового года»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о будущем главного тренера команды Олега Кононова.

«Будущее Кононова? Все узнаете после Нового года. Сейчас все в отпуске», — цитирует «РБ Спорт» Аджоева.

Кононов возглавляет «Арсенал» с июня нынешнего года, его контракт действует до конца сезона-2022/23.

После 20 туров нынешнего розыгрыша первой лиги команда из Тулы занимает шестое место в турнирной таблице с 32 очками.