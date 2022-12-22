Комиссия ФНЛ в феврале проинспектирует крымские клубы на готовность к интеграции

Директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что в феврале комиссия ФНЛ должна посетить Крым, чтобы проинспектировать клубы полуострова на готовность к прохождению лицензирования для участия во второй лиге.

«В феврале должна приехать комиссия ФНЛ, которая изучит готовность крымских клубов и инфраструктуры. Мы сейчас готовимся к следующему чемпионату Крыма, который стартует в марте. Президиумом Крымского футбольного союза принято решение, что чемпионат пройдет в два круга. За это время как раз будет определено, зайдут наши клубы в ФНЛ или нет. Если нет, то чемпионат будет разыгран в четыре круга. Мы надеемся, что в феврале будет какое-то решение. Мы готовы к приезду комиссии, чтобы нам дальше сказали, что еще надо доделать и улучшить», — приводит слова Чалова «РБ Спорт».

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают на чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.