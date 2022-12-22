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Комиссия ФНЛ в феврале проинспектирует крымские клубы на готовность к интеграции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что в феврале комиссия ФНЛ должна посетить Крым, чтобы проинспектировать клубы полуострова на готовность к прохождению лицензирования для участия во второй лиге.

«В феврале должна приехать комиссия ФНЛ, которая изучит готовность крымских клубов и инфраструктуры. Мы сейчас готовимся к следующему чемпионату Крыма, который стартует в марте. Президиумом Крымского футбольного союза принято решение, что чемпионат пройдет в два круга. За это время как раз будет определено, зайдут наши клубы в ФНЛ или нет. Если нет, то чемпионат будет разыгран в четыре круга. Мы надеемся, что в феврале будет какое-то решение. Мы готовы к приезду комиссии, чтобы нам дальше сказали, что еще надо доделать и улучшить», — приводит слова Чалова «РБ Спорт».

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают на чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/komissiya-fnl-v-fevrale-proinspektiruet-kry-mskie-kluby-na-gotovnost-k-integratsii/
Первая лига
ФК Севастополь
Валерий Чалый
1
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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Динамо Мх – Арсенал
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5.03 00:00
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5.03 00:00
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 - : -
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Кубань – Рубин
 - : -
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Родина – Шинник
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 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
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Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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