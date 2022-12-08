«Рубин» вернется под управление руководства Татарстана. У клуба истекает контракт с СИБУРом

По информации «СЭ», в 2023 году «Рубин» может сменить форму собственности и снова стать государственным клубом.

В 2018 году казанская команда стала частной, а одним из акционеров «Рубина» стал Рустем Сайманов — генеральный директор, который в ближайшее время может освободить свой пост.

В следующем году у «Рубина» истекает спонсорский контракт с компанией СИБУР, которая формирует основную часть бюджета клуба. Соглашение вряд ли будет продлено. По этой причине руководство Республики Татарстан намерено вернуть «Рубин» к статусу мунициапального клуба и заниматься его управлением.

По данным «СЭ», новым руководителем клуба станет Марат Сафиуллин — глава УФНС по Татарстану, который является многолетним болельщиком «Рубина». Ранее об этой кандидатуре сообщал «РБ Спорт».