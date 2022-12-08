Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:11

«Рубин» вернется под управление руководства Татарстана. У клуба истекает контракт с СИБУРом

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

По информации «СЭ», в 2023 году «Рубин» может сменить форму собственности и снова стать государственным клубом.

В 2018 году казанская команда стала частной, а одним из акционеров «Рубина» стал Рустем Сайманов — генеральный директор, который в ближайшее время может освободить свой пост.

В следующем году у «Рубина» истекает спонсорский контракт с компанией СИБУР, которая формирует основную часть бюджета клуба. Соглашение вряд ли будет продлено. По этой причине руководство Республики Татарстан намерено вернуть «Рубин» к статусу мунициапального клуба и заниматься его управлением.

По данным «СЭ», новым руководителем клуба станет Марат Сафиуллин — глава УФНС по Татарстану, который является многолетним болельщиком «Рубина». Ранее об этой кандидатуре сообщал «РБ Спорт».

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
1
1
Читайте также
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Супруга Месси — образец идеальной жены: красива, верна мужу и нянчится с детьми
Режим повышенной готовности ввели из-за риска обрушения дома в Оренбурге
Песков назвал неверной информацию об отказе Узбекистана от газового союза с РФ
Захарова назвала заявкой на трибунал признание Меркель о Минских соглашениях
Зачем нужна «Пушкинская карта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС отстранил тренера молодежной команды «Нефтехимика» на три года за организацию договорного матча
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости