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Сегодня, 20:45

«Рубин» подпишет игрока «Нефтехимика» Безрукова

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», «Рубин» договорился о трансфере 20-летнего полузащитника «Нефтехимика» Руслана Безрукова.

Игрок в ближайшие дни перейдет в казанский клуб.

Этим летом футболист перешел в «Нефтехимик» из ростовского СКА. Безруков — воспитанник «Ростова».

В текущем сезоне первой лиги полузащитник сыграл за «Нефтехимик» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Рома 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 6 5 1 0 12-3 16
2
 Балтика 7 4 2 1 13-8 14
3
 Алания 7 4 2 1 11-6 14
4
 Динамо Мх 7 3 3 1 6-4 12
5
 Рубин 6 3 2 1 11-6 11
6
 Нефтехимик 7 3 2 2 7-4 11
7
 Волгарь 7 3 2 2 6-5 11
8
 Енисей 6 3 2 1 9-8 11
9
 Арсенал 6 2 3 1 9-6 9
10
 СКА-Хаб. 7 2 2 3 11-10 8
11
 Шинник 7 2 2 3 10-10 8
12
 Уфа 7 2 2 3 5-9 8
13
 Кубань 7 2 1 4 8-10 7
14
 Краснодар-2 7 2 1 4 5-8 7
15
 Велес 7 2 0 5 6-11 6
16
 Родина 7 1 3 3 6-9 6
17
 Волга 7 1 1 5 6-14 4
18
 Акрон 7 1 1 5 5-15 4
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34 тур
27.08 14:00
Велес – Кубань
 3 : 1
27.08 16:00
Акрон – Балтика
 1 : 3
27.08 17:00
СКА-Хаб. – Родина
 2 : 1
27.08 18:00
Шинник – Уфа
 3 : 0
27.08 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 0 : 1
27.08 19:00
Алания – Волга
 1 : 2
27.08 19:00
Краснодар-2 – Динамо Мх
 0 : 1
28.08 18:00
Рубин – КАМАЗ
 - : -
29.08 20:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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