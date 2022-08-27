«Рубин» подпишет игрока «Нефтехимика» Безрукова
По информации «СЭ», «Рубин» договорился о трансфере 20-летнего полузащитника «Нефтехимика» Руслана Безрукова.
Игрок в ближайшие дни перейдет в казанский клуб.
Этим летом футболист перешел в «Нефтехимик» из ростовского СКА. Безруков — воспитанник «Ростова».
В текущем сезоне первой лиги полузащитник сыграл за «Нефтехимик» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
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|1
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|14
|
3
|Алания
|7
|4
|2
|1
|11-6
|14
|
4
|Динамо Мх
|7
|3
|3
|1
|6-4
|12
|
5
|Рубин
|6
|3
|2
|1
|11-6
|11
|
6
|Нефтехимик
|7
|3
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|2
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|
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|3
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|
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|
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|
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|
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|2
|3
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|8
|
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|7
|2
|2
|3
|5-9
|8
|
13
|Кубань
|7
|2
|1
|4
|8-10
|7
|
14
|Краснодар-2
|7
|2
|1
|4
|5-8
|7
|
15
|Велес
|7
|2
|0
|5
|6-11
|6
|
16
|Родина
|7
|1
|3
|3
|6-9
|6
|
17
|Волга
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
18
|Акрон
|7
|1
|1
|5
|5-15
|4
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.08
|14:00
|
Велес – Кубань
|3 : 1
|27.08
|16:00
|
Акрон – Балтика
|1 : 3
|27.08
|17:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|2 : 1
|27.08
|18:00
|
Шинник – Уфа
|3 : 0
|27.08
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|0 : 1
|27.08
|19:00
|
Алания – Волга
|1 : 2
|27.08
|19:00
|
Краснодар-2 – Динамо Мх
|0 : 1
|28.08
|18:00
|
Рубин – КАМАЗ
|- : -
|29.08
|20:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|
|
Илья Грузнов
Шинник
|4
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|6
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
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|1
|1
|
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|1
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