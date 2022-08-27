«Рубин» подпишет игрока «Нефтехимика» Безрукова

По информации «СЭ», «Рубин» договорился о трансфере 20-летнего полузащитника «Нефтехимика» Руслана Безрукова.

Игрок в ближайшие дни перейдет в казанский клуб.

Этим летом футболист перешел в «Нефтехимик» из ростовского СКА. Безруков — воспитанник «Ростова».

В текущем сезоне первой лиги полузащитник сыграл за «Нефтехимик» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.