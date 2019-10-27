«Ротор» на выезде обыграл «Текстильщик»

«Ротор» выиграл у «Текстильщика» (1:0) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч на 16-й минуте забил Анзор Саная. На 28-й у хозяев получил вторую желтую карточку и был удален Максим Сидоров.

«Ротор» набрал 41 очко и занимает второе место. У «Текстильщика» 14 очков и 18-я позиция.

Олимп-ФНЛ

20-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1 (0:1)

Гол: Саная, 16.

«Текстильщик»: Смирнов, Фомин, Шилов, Н.Радченко, Сиротов (Макушкин, 82), Горюшкин, Е.Попов (Гайдуков, 71), Мухаметзянов (Солодков, 83), Батов (Щаницин, 87), Сидоров, А.Радченко (Юрченко, 74).

«Ротор»: Нестеренко, Байрыев, Удалый, Ненахов, Ткачук, Алейник (Фатуллаев, 67), Султонов, А.И.Попов (Пискунов, 69), Песегов, Муллин (Горбунов, 46), Саная (Евсеев, 64).

Предупреждения: Сидоров, 24. Саная, 56.

Удаление: Сидоров, 28.

Судья: Жабченко (Краснодар).

27 октября. Иваново. Стадион «Текстильщик».