Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера «Кубани»

«Кубань» и главный тренер Роберт Евдокимов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут, сообщает сайт клуба.

Евдокимов возглавил «Кубань» в октябре прошлого года, когда команда находилась в зоне вылета практически с десятиочковым отставанием от спасительного места. В четырех первых матчах под его руководством «Кубань» одержала четыре победы, а в весеннем отрезке прошлого сезона выдала впечатляющую серию из одиннадцати матчей без поражений.

Всего под руководством Евдокимова «Кубань» провела 44 официальных матча, в 29 из которых не проиграла (15 побед, 14 ничьих).

К предстоящему матчу 19-го тура первой лиги против «КАМАЗа» готовить команду будет старший тренер Олег Нечаев.