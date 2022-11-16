Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 23:04

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера «Кубани»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роберт Евдокимов.
Фото ФК «Кубань».

«Кубань» и главный тренер Роберт Евдокимов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут, сообщает сайт клуба.

Евдокимов возглавил «Кубань» в октябре прошлого года, когда команда находилась в зоне вылета практически с десятиочковым отставанием от спасительного места. В четырех первых матчах под его руководством «Кубань» одержала четыре победы, а в весеннем отрезке прошлого сезона выдала впечатляющую серию из одиннадцати матчей без поражений.

Всего под руководством Евдокимова «Кубань» провела 44 официальных матча, в 29 из которых не проиграла (15 побед, 14 ничьих).

К предстоящему матчу 19-го тура первой лиги против «КАМАЗа» готовить команду будет старший тренер Олег Нечаев.

Источник: https://pfckuban.ru/news/robert-evdokimov-pokidaet-kuban/
ФК Кубань
Роберт Евдокимов
0
Читайте также
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
Российский оператор поразил Байдена и Макрона физической формой на саммите G20
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яровинский не собирается покидать «Рубин», несмотря на уход Слуцкого
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.11 19:00
Балтика – Шинник
 - : -
20.11 12:00
Уфа – Рубин
 - : -
20.11 13:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 14:00
Нефтехимик – Волга
 - : -
20.11 15:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 15:00
Родина – Велес
 - : -
20.11 16:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 17:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
20.11 19:00
КАМАЗ – Кубань
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 10
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 16 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 15 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости