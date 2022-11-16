Яровинский не собирается покидать «Рубин», несмотря на уход Слуцкого

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что не намерен покидать клуб, несмотря на отставку Леонида Слуцкого.

«Остаюсь ли я в «Рубине»? Да, остаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Яровинского.

Яровинский пришел в «Рубин» вместе со Слуцким в декабре 2019 года.

Во вторник, 15 ноября казанский клуб объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию.