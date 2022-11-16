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Яровинский не собирается покидать «Рубин», несмотря на уход Слуцкого

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что не намерен покидать клуб, несмотря на отставку Леонида Слуцкого.

«Остаюсь ли я в «Рубине»? Да, остаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Яровинского.

Яровинский пришел в «Рубин» вместе со Слуцким в декабре 2019 года.

Во вторник, 15 ноября казанский клуб объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-yarovinskij-ya-ostayus-v-rubine/
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
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