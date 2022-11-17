Ледяхов считает, что Слуцкому вряд ли поступит предложение возглавить европейский клуб

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов оценил шансы российского тренера Леонида Слуцкого возглавить европейский клуб.

«Какие шансы у Слуцкого еще раз возглавить европейский клуб? В последнее время Слуцкий работал в России и работал неудачно. На данном этапе, видимо, в его международной карьере будет пауза. Он не нужен в Европе? Почему не нужен, может быть, ближнее зарубежье — Казахстан, Узбекистан, Армения. А кто остальные знает про него что-то? Да, он работал в Англии и Нидерландах, но работал неудачно», — цитирует Ледяхова Legalbet.

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года. В прошлом сезоне казанская команда под его руководством вылетела из премьер-лиги.