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Ледяхов считает, что Слуцкому вряд ли поступит предложение возглавить европейский клуб

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов оценил шансы российского тренера Леонида Слуцкого возглавить европейский клуб.

«Какие шансы у Слуцкого еще раз возглавить европейский клуб? В последнее время Слуцкий работал в России и работал неудачно. На данном этапе, видимо, в его международной карьере будет пауза. Он не нужен в Европе? Почему не нужен, может быть, ближнее зарубежье — Казахстан, Узбекистан, Армения. А кто остальные знает про него что-то? Да, он работал в Англии и Нидерландах, но работал неудачно», — цитирует Ледяхова Legalbet.

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года. В прошлом сезоне казанская команда под его руководством вылетела из премьер-лиги.

Источник: https://legalbet.ru/news/ledyahov-o-prodolzhenii-kareri-slutckogo-kazahstan/
Игорь Ледяхов
Футбол
Леонид Слуцкий
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 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
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 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
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 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
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 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
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 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
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 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
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