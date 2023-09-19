РФС отменил пожизненное отстранение начальника «Динамо» Брянск Корнеева

РФС отменил пожизненное отстранение от спорта для бывшего начальника брянского «Динамо» Валерия Корнеева, сообщает пресс-служба организации.

Спортивному функционеру назначено условное отстранение от футбола сроком на 5 лет.

«Динамо» (Брянск) и начальник команды были наказаны за предоставление ложной информации в ФНЛ в 2020-м касательно количества зараженных коронавирусом футболистов.

Тогда после проверки стало известно, что в играх за «Динамо» принимали участие игроки, сдавшие положительные тесты на COVID-19.