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Сегодня, 18:45

Кухарчук: «Не могу сказать ничего позитивного о «Торпедо». Тренер реально отстраняет игроков за улыбку»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации в «Торпедо». Он провел в московском клубе девять матчей, в которых забил один гол.

«Очередные отстранения вообще не удивляют. Это ожидаемо. С первых дней Клотета было понятно, что это за тренер. У нас отстранили Кутепова, Журавлева. Зачем надо было это делать? Они могли помочь команде сохраниться в РПЛ. Тренер делает, что хочет. Для меня это уже история. Я общаюсь с ребятами, у них самый боевой настрой, желаю им удачи и успехов. Но тренерский штаб... Этот отрезок я в своей карьере уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», — сказал Кухарчук «СЭ».

Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 4-е место в первой лиге.

Илья Кухарчук
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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РФС отменил пожизненное отстранение начальника «Динамо» Брянск Корнеева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 10 6 2 2 12-8 20
2
 Динамо Мх 10 5 3 2 11-5 18
3
 Акрон 10 5 2 3 15-7 17
4
 Торпедо 10 5 2 3 10-9 17
5
 Сокол 10 5 2 3 12-14 17
6
 Шинник 10 5 1 4 11-12 16
7
 Тюмень 10 4 3 3 15-11 15
8
 СКА-Хаб. 10 4 3 3 12-10 15
9
 Химки 10 4 2 4 11-11 14
10
 Родина 10 3 5 2 17-11 14
11
 КАМАЗ 10 3 4 3 7-8 13
12
 Арсенал 10 3 4 3 9-11 13
13
 Черноморец 10 2 7 1 11-9 13
14
 Енисей 10 3 2 5 13-14 11
15
 Ленинградец 10 2 5 3 6-10 11
16
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
17
 Кубань 10 1 2 7 5-12 5
18
 Волгарь 10 0 4 6 7-16 4
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 19:30
КАМАЗ – Торпедо
 - : -
23.09 11:30
Енисей – Черноморец
 - : -
23.09 16:00
Динамо Мх – Сокол
 - : -
23.09 16:00
Кубань – Тюмень
 - : -
23.09 17:00
Алания – СКА-Хаб.
 - : -
23.09 17:00
Волгарь – Арсенал
 - : -
23.09 17:30
Химки – Ленинградец
 - : -
23.09 18:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
23.09 18:00
Родина – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Владислав Морозов

Владислав Морозов

Сокол

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 8 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
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