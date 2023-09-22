Кухарчук: «Не могу сказать ничего позитивного о «Торпедо». Тренер реально отстраняет игроков за улыбку»
Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации в «Торпедо». Он провел в московском клубе девять матчей, в которых забил один гол.
«Очередные отстранения вообще не удивляют. Это ожидаемо. С первых дней Клотета было понятно, что это за тренер. У нас отстранили Кутепова, Журавлева. Зачем надо было это делать? Они могли помочь команде сохраниться в РПЛ. Тренер делает, что хочет. Для меня это уже история. Я общаюсь с ребятами, у них самый боевой настрой, желаю им удачи и успехов. Но тренерский штаб... Этот отрезок я в своей карьере уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», — сказал Кухарчук «СЭ».
Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 4-е место в первой лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|10
|6
|2
|2
|12-8
|20
|
2
|Динамо Мх
|10
|5
|3
|2
|11-5
|18
|
3
|Акрон
|10
|5
|2
|3
|15-7
|17
|
4
|Торпедо
|10
|5
|2
|3
|10-9
|17
|
5
|Сокол
|10
|5
|2
|3
|12-14
|17
|
6
|Шинник
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|
7
|Тюмень
|10
|4
|3
|3
|15-11
|15
|
8
|СКА-Хаб.
|10
|4
|3
|3
|12-10
|15
|
9
|Химки
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|
10
|Родина
|10
|3
|5
|2
|17-11
|14
|
11
|КАМАЗ
|10
|3
|4
|3
|7-8
|13
|
12
|Арсенал
|10
|3
|4
|3
|9-11
|13
|
13
|Черноморец
|10
|2
|7
|1
|11-9
|13
|
14
|Енисей
|10
|3
|2
|5
|13-14
|11
|
15
|Ленинградец
|10
|2
|5
|3
|6-10
|11
|
16
|Нефтехимик
|10
|3
|1
|6
|8-14
|10
|
17
|Кубань
|10
|1
|2
|7
|5-12
|5
|
18
|Волгарь
|10
|0
|4
|6
|7-16
|4
|22.09
|19:30
|
КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|23.09
|11:30
|
Енисей – Черноморец
|- : -
|23.09
|16:00
|
Динамо Мх – Сокол
|- : -
|23.09
|16:00
|
Кубань – Тюмень
|- : -
|23.09
|17:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|- : -
|23.09
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|- : -
|23.09
|17:30
|
Химки – Ленинградец
|- : -
|23.09
|18:00
|
Акрон – Нефтехимик
|- : -
|23.09
|18:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Владислав Морозов
Сокол
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|8
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0