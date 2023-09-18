«Динамо» из Махачкалы разгромило «Аланию» и вышло на второе место в ФНЛ

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«Динамо» из Махачкалы на своем стадионе одержало победу над «Аланией» в матче 10-го тура первой лиги — 3:0.

За махачкалинскую команду отличились Владимир Ковачевич, Сердер Сердеров и Эгаш Касинтура.

«Алания» продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ-1, имея в активе 20 очков. «Динамо» поднялось на 2-ю строчку, набрав 18 очков.

23 сентября клуб из Махачкалы встретится с «Соколом», владикавказская команда в этот же день сыграет против «СКА-Хабаровска».