«Динамо» из Махачкалы разгромило «Аланию» и вышло на второе место в ФНЛ
«Динамо» из Махачкалы на своем стадионе одержало победу над «Аланией» в матче 10-го тура первой лиги — 3:0.
За махачкалинскую команду отличились Владимир Ковачевич, Сердер Сердеров и Эгаш Касинтура.
«Алания» продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ-1, имея в активе 20 очков. «Динамо» поднялось на 2-ю строчку, набрав 18 очков.
23 сентября клуб из Махачкалы встретится с «Соколом», владикавказская команда в этот же день сыграет против «СКА-Хабаровска».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|10
|6
|2
|2
|12-8
|20
|
2
|Динамо Мх
|10
|5
|3
|2
|11-5
|18
|
3
|Акрон
|10
|5
|2
|3
|15-7
|17
|
4
|Торпедо
|10
|5
|2
|3
|10-9
|17
|
5
|Сокол
|10
|5
|2
|3
|12-14
|17
|
6
|Шинник
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|
7
|Тюмень
|10
|4
|3
|3
|15-11
|15
|
8
|СКА-Хаб.
|10
|4
|3
|3
|12-10
|15
|
9
|Химки
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|
10
|Родина
|10
|3
|5
|2
|17-11
|14
|
11
|КАМАЗ
|10
|3
|4
|3
|7-8
|13
|
12
|Арсенал
|10
|3
|4
|3
|9-11
|13
|
13
|Черноморец
|10
|2
|7
|1
|11-9
|13
|
14
|Енисей
|10
|3
|2
|5
|13-14
|11
|
15
|Ленинградец
|10
|2
|5
|3
|6-10
|11
|
16
|Нефтехимик
|10
|3
|1
|6
|8-14
|10
|
17
|Кубань
|10
|1
|2
|7
|5-12
|5
|
18
|Волгарь
|10
|0
|4
|6
|7-16
|4
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.09
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 1
|17.09
|08:00
|
СКА-Хаб. – Химки
|3 : 1
|17.09
|16:00
|
Кубань – Акрон
|0 : 1
|17.09
|16:00
|
Торпедо – Енисей
|1 : 0
|17.09
|17:00
|
Черноморец – Сокол
|5 : 3
|17.09
|18:00
|
Арсенал – Шинник
|2 : 0
|17.09
|18:00
|
Ленинградец – Волгарь
|0 : 0
|18.09
|16:00
|
Тюмень – Родина
|2 : 2
|18.09
|18:30
|
Динамо Мх – Алания
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Владислав Морозов
Сокол
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|8
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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