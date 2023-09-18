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Сегодня, 20:26

«Динамо» из Махачкалы разгромило «Аланию» и вышло на второе место в ФНЛ

Алина Савинова
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Игроки «Динамо» (Махачкала) и «Алании».
Фото ФК «Динамо» (Махачкала).

«Динамо» из Махачкалы на своем стадионе одержало победу над «Аланией» в матче 10-го тура первой лиги — 3:0.

За махачкалинскую команду отличились Владимир Ковачевич, Сердер Сердеров и Эгаш Касинтура.

«Алания» продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ-1, имея в активе 20 очков. «Динамо» поднялось на 2-ю строчку, набрав 18 очков.

23 сентября клуб из Махачкалы встретится с «Соколом», владикавказская команда в этот же день сыграет против «СКА-Хабаровска».

Россия. ФНЛ. 10-й тур
18 сент, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
3:0
Алания
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Махачкала)
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«Тюмень» спаслась в матче с «Родиной» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 10 6 2 2 12-8 20
2
 Динамо Мх 10 5 3 2 11-5 18
3
 Акрон 10 5 2 3 15-7 17
4
 Торпедо 10 5 2 3 10-9 17
5
 Сокол 10 5 2 3 12-14 17
6
 Шинник 10 5 1 4 11-12 16
7
 Тюмень 10 4 3 3 15-11 15
8
 СКА-Хаб. 10 4 3 3 12-10 15
9
 Химки 10 4 2 4 11-11 14
10
 Родина 10 3 5 2 17-11 14
11
 КАМАЗ 10 3 4 3 7-8 13
12
 Арсенал 10 3 4 3 9-11 13
13
 Черноморец 10 2 7 1 11-9 13
14
 Енисей 10 3 2 5 13-14 11
15
 Ленинградец 10 2 5 3 6-10 11
16
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
17
 Кубань 10 1 2 7 5-12 5
18
 Волгарь 10 0 4 6 7-16 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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7 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 1
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 3 : 1
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 0 : 1
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 1 : 0
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 5 : 3
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 2 : 0
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 0 : 0
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 2 : 2
18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Владислав Морозов

Владислав Морозов

Сокол

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 8 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
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