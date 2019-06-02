Президент ФНЛ считает, что "Нижний Новгород" и "Томь" достойно сражались с клубами РПЛ в стыковых матчах

Президент Олимп-ФНЛ Игорь Ефремов подвел итоги выступлений "Нижнего Новгорода" и "Томи" в стыковых матчах за право со следующего сезона выступать в элитном дивизионе. Напомним, что нижегородцы по сумме двух матчей оказались слабее "Крыльев Советов" (2-3), а томичи не смогли превзойти "Уфу" (1-2).

– "Нижний Новгород" и "Томь" выглядели достойно, – приводит РИА Новости слова Ефремова. – Они одержали победы в ответных играх, но этого им не хватило для выхода в премьер-лигу. Думаю, что "Крылья Советов" и "Уфа" очень счастливы, что итоговый результат сложился в их пользу.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр