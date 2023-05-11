Президент «Динамо» из Махачкалы отреагировал на возможность присуждения второго технического поражения подряд

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о вероятности присуждения его команде второго технического поражения подряд за матч с «КАМАЗом» в 26-м туре первой лиги.

«Если КДК будет просто обсуждать эту тему, то ничего страшного. Пока ничего хочу комментировать. Если решение будет принято не в нашу пользу, то мы оспорим претензию«, — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Ранее махачкалинцам уже присудили техническое поражение в игре против «Уфы» в 29-м туре. Согласно регламенту, в составе каждой команды должен находиться игрок 2001 года рождения или младше. У «Динамо» на протяжении 6 минут не было такого игрока.