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Президент «Динамо» из Махачкалы отреагировал на возможность присуждения второго технического поражения подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о вероятности присуждения его команде второго технического поражения подряд за матч с «КАМАЗом» в 26-м туре первой лиги.

«Если КДК будет просто обсуждать эту тему, то ничего страшного. Пока ничего хочу комментировать. Если решение будет принято не в нашу пользу, то мы оспорим претензию«, — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Ранее махачкалинцам уже присудили техническое поражение в игре против «Уфы» в 29-м туре. Согласно регламенту, в составе каждой команды должен находиться игрок 2001 года рождения или младше. У «Динамо» на протяжении 6 минут не было такого игрока.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005118449_v_mahachkalinskom_dinamo_otreagirovali_na_vozmojnost_prisujdeniya_vtorogo_kryadu_tehnicheskogo_porajeniya
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 10 9 23-23 43
7
 Родина 30 11 9 10 34-35 42
8
 Шинник 30 11 7 12 34-36 40
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 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
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 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
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 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
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 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
14
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
15
 Велес 30 8 6 16 30-46 30
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 Уфа 30 7 7 16 31-40 28
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 Волга 30 5 11 14 21-38 26
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 Краснодар-2 30 5 7 18 18-47 22
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