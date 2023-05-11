Президент «Динамо» из Махачкалы отреагировал на возможность присуждения второго технического поражения подряд
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о вероятности присуждения его команде второго технического поражения подряд за матч с «КАМАЗом» в 26-м туре первой лиги.
«Если КДК будет просто обсуждать эту тему, то ничего страшного. Пока ничего хочу комментировать. Если решение будет принято не в нашу пользу, то мы оспорим претензию«, — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
Ранее махачкалинцам уже присудили техническое поражение в игре против «Уфы» в 29-м туре. Согласно регламенту, в составе каждой команды должен находиться игрок 2001 года рождения или младше. У «Динамо» на протяжении 6 минут не было такого игрока.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|16
|13
|1
|51-25
|61
|
2
|Рубин
|30
|16
|11
|3
|47-25
|59
|
3
|Алания
|30
|14
|10
|6
|46-31
|52
|
4
|Енисей
|30
|12
|12
|6
|37-31
|48
|
5
|Волгарь
|30
|11
|11
|8
|36-30
|44
|
6
|Динамо Мх
|30
|11
|10
|9
|23-23
|43
|
7
|Родина
|30
|11
|9
|10
|34-35
|42
|
8
|Шинник
|30
|11
|7
|12
|34-36
|40
|
9
|Нефтехимик
|30
|10
|10
|10
|27-26
|40
|
10
|Акрон
|30
|8
|15
|7
|30-32
|39
|
11
|Арсенал
|30
|10
|8
|12
|35-37
|38
|
12
|СКА-Хаб.
|30
|9
|11
|10
|42-37
|38
|
13
|КАМАЗ
|30
|9
|11
|10
|33-33
|38
|
14
|Кубань
|30
|8
|9
|13
|32-35
|33
|
15
|Велес
|30
|8
|6
|16
|30-46
|30
|
16
|Уфа
|30
|7
|7
|16
|31-40
|28
|
17
|Волга
|30
|5
|11
|14
|21-38
|26
|
18
|Краснодар-2
|30
|5
|7
|18
|18-47
|22
|12.05
|18:00
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|13.05
|14:00
|
Уфа – Енисей
|- : -
|13.05
|14:00
|
Велес – СКА-Хаб.
|- : -
|13.05
|15:00
|
Алания – Краснодар-2
|- : -
|13.05
|16:00
|
Волга – Балтика
|- : -
|13.05
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|- : -
|13.05
|17:30
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|13.05
|18:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|14.05
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Александр Зотов
Рубин
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|28
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|27
|1
|9