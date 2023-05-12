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Сегодня, 15:42

КДК РФС не стало назначать махачкалинскому «Динамо» техническое поражение после игры с «КАМАЗом»

Константин Белов
Корреспондент
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РФС отказал «КАМАЗу» в просьбе присудить «Динамо» Махачкала техническое поражение в матче 26-го тура первой лиги. Вместо этого «Динамо» оштрафовано на 25 тысяч рублей.

«КАМАЗ» обратил внимание КДК на то, что во время игры на поле в составе махачкалинского клуба не было игрока 2001 года и младше, что установлено регламентом турнира.

«В удовлетворении заявления «КАМАЗа» на результат матча с махачкалинским «Динамо» по статье 99 Дисциплинарного регламента РФС отказать.

В соответствии с частью 1 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения №?1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение регламента соревнований первой лиги (пункт 10.15) — оштрафовать «Динамо» на 25 тысяч рублей", — сказано в заявлении РФС.

На данный момент «Динамо» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 43 очка. «КАМАЗ» идет на 13-й позиции, набрав 38 очков.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК КАМАЗ
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Президент «Динамо» из Махачкалы отреагировал на возможность присуждения второго технического поражения подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 16 13 1 51-25 61
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 10 9 23-23 43
7
 Родина 30 11 9 10 34-35 42
8
 Шинник 30 11 7 12 34-36 40
9
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
10
 Акрон 30 8 15 7 30-32 39
11
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
12
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
13
 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
14
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
15
 Велес 30 8 6 16 30-46 30
16
 Уфа 30 7 7 16 31-40 28
17
 Волга 30 5 11 14 21-38 26
18
 Краснодар-2 30 5 7 18 18-47 22
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12.05 18:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
13.05 14:00
Уфа – Енисей
 - : -
13.05 14:00
Велес – СКА-Хаб.
 - : -
13.05 15:00
Алания – Краснодар-2
 - : -
13.05 16:00
Волга – Балтика
 - : -
13.05 17:00
Волгарь – Арсенал
 - : -
13.05 17:30
Нефтехимик – Родина
 - : -
13.05 18:00
Рубин – Акрон
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