Председатель совета директоров «Крыльев Советов» рассказал о целях и задачах клуба

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов подвел итоги совещания по развитию футбола и работе самарского клуба

— Получился предметный разговор. Временами жесткий и неприятный для руководства клуба, — цитирует Фетисова сайт самарцев. — Были приняты кадровые решения. Поставлена очень важная задача, связанная с созданием стратегии клуба. Мы должны работать не хаотично, сиюминутно. Последний год приходилось решать задачи, поставленные не на сезон, а возникшие на отдельных игровых отрезках.

Новая стратегия должна быть шире, чем только вопросы игры основной команды. Речь идет в целом о системе подготовки молодых футболистов, создании «Крыльев Советов-2» и главной команде клуба на вершине пирамиды.

Главный тренер Игорь Осинькин сегодня отметил, что мы в состоянии справиться с задачей по возвращению в РПЛ за один год. Игорь Витальевич — человек, который пришел к руководству «Крыльями», уже имея опыт работы в Самарской области как тренер на протяжении восьми лет. Известен как специалист высокопрофессиональный, последовательный, основательный.

Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев Советов» было как можно больше самарских ребят. Они у нас есть, но хотелось бы больше их видеть на поле, для чего парни по своим спортивным качествам этому соответствовать. Работаем над этим, многие специалисты отмечают, что самарские ребята растут, они востребованы. В команду вернулся наш воспитанник Сергей Божин, который получил отличный опыт, выступая за другие клубы. Ждем от него яркой игры.

Важно, чтобы больше не было качелей. Год назад мы радовались победе над ЦСКА, а весной безвольно проиграли «Тамбову», затем «Ахмату». Нужна стабильность. Команда будет одной из самых молодых в ФНЛ. Пришли свежие высококлассные ребята. Есть впереди и перспективы, и рост.