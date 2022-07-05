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Дарко Йевтич покинул базу «Динамо» в Новогорске на костылях

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич покинул базу «Динамо» в Новогорске на костылях.

Во вторник, 5 июля, 29-летний серб получил травму в товарищеском матче против московского клуба (0:2).

После встречи главный тренер казанцев Леонид Слуцкий заявил: «Думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки».

Прошедший сезон Йевтич провел в аренде в греческом АЕК, где в 19 играх отметился пятью результативными передачами. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Дарко Йевтич
Леонид Слуцкий
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