Дарко Йевтич покинул базу «Динамо» в Новогорске на костылях
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич покинул базу «Динамо» в Новогорске на костылях.
Во вторник, 5 июля, 29-летний серб получил травму в товарищеском матче против московского клуба (0:2).
После встречи главный тренер казанцев Леонид Слуцкий заявил: «Думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки».
Прошедший сезон Йевтич провел в аренде в греческом АЕК, где в 19 играх отметился пятью результативными передачами. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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