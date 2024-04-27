ЦСКА объявил об уходе тренеров из штаба Сергея Федорова

ЦСКА объявил об уходе специалистов, которые входили в штаб экс-главного тренера команды Сергея Федорова.

Армейцев покинули старший тренер Равиль Якубов, тренер Игорь Кравчук и тренер вратарей Сергей Наумов. Их контракты с клубом истекают 30 апреля.

ЦСКА 27 марта объявил, что не будет продлевать контракт с Федоровым. Он возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под руководством 54-летнего специалиста дважды становились обладателями Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 году.

В сезоне-2023/24 ЦСКА проиграл «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.