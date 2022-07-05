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Сегодня, 19:00

Слуцкий решил пересмотреть отношения с медиа

Слуцкий оценил работу судей в товарищеском матче против «Динамо»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после завершения товарищеского матча против «Динамо» (0:2) рассказал, что пересмотрел взгляды на некоторые моменты.

«Претензии к судейству в товарищеском матче? У меня были претензии по качеству оценки отдельных эпизодов. Это товарищеская игра, она ничего не решала.

Пересмотреть отношения с медиа? С января я не дал ни одного интервью и не появлялся в медийном пространстве. Это был тот период, когда у нас уехали легионеры. Это популистская позиция — они не работают, они ничего не делают. Поэтому я давно не даю интервью спортивным СМИ», — заявил Слуцкий.

ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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