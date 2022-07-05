Слуцкий: «Думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки»

Слуцкий считает, что у Йевтича разрыв кресообразной связки

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал травму полузащитника Дарко Йевтича в товарищеском матче с «Динамо» (0:2). По его мнению, у 29-летнего серба разрыв крестообразной связки.

«Думаю, у Йевтича разрыв крестообразной связки. У этой травмы может быть любой механизм. Это основной негативный момент», — сказал Слуцкий.

Прошедший сезон Йевтич провел в аренде в греческом АЕК, где в 19 матчах отметился пятью результативными передачами. Контракт полузащитника с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.