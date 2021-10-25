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Полузащитник «Ротора» Ташаев назвал себя деревом

15:00
Александр Ташаев. Фото Instagram
Александр Ташаев. Фото Instagram
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Полузащитник волгоградского «Ротора» Александр Ташаев опубликовал в Instagram фотографию, на котором сажает дерево.

«Посадил себя», — подписал Ташаев фото.

Александр Ташаев. Фото Instagram
Александр Ташаев. Фото Instagram

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин провел 15 матчей и отметился 3 результативными передачами.

После 19 туров ФНЛ «Ротор» с 23 очками идет на 13-м месте.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/tashaev88/2692249096197090630/

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