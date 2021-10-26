Президент «Оренбурга» рассказал о ходе реконструкции стадиона «Газовик»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о реконструкции домашнего стадиона клуба — «Газовик».

«Процесс реконструкции идет в соответствии с графиком, мы проводим все необходимые и запланированные работы, — приводит слова Еремякина ТАСС. — Подрядчик укомплектовался практически всеми строительными материалами, так что поставленная задача будет решена. Кроме того, для улучшения бытовых условий строим раздевалки, думаю, что ко второму кругу, в марте, футболисты будут находиться в новых раздевалках.

Одной из позиций лицензирования клубов для выступления в РПЛ является наличие Wi-Fi, решен вопрос, заключен договор с подрядчиком, либо в марте, либо к началу нового сезона будет Wi-Fi в чаше стадиона. Также есть и другие разные вопросы, которые мы успешно продвигаем. Кроме того, изыскали денежные средства и планируем к началу сезона-2022/23 заменить искусственный газон на новый, последней модификации. Надеемся, что при оптимистичном варианте основные работы по стадиону к апрелю мы будем заканчивать, примерно такая задача стоит, будем стремиться к этому".

«Оренбург» начал реконструкцию стадиона в июле 2021 года.

В прошлом сезоне команда заняла второе место в ФНЛ. Клуб не смог получить лицензию РФС, дающую право выступления в Тинькофф РПЛ. Согласно регламенту премьер-лиги, вместимость стадиона должна составлять не менее 10 тысяч.