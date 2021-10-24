Тренер «Алании» Гогниев после матча с «Ротором» провел пресс-конференцию в необычном формате
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев провел необычную пресс-конференцию после матча 19-го тура Олимп-ФНЛ против «Ротора» (0:0).
Журналист задал Гогниеву вопрос о матче, на который специалист ответил: «А вы как считаете? Давайте у вас спросим. Мне просто интересно. Вы видели игру? Почему всегда у меня спрашивают? Скажите, какая команда по игре была лучше?».
Обычный тренер: отвечает на вопросы журналистов— ФНЛ (@FNLeague) October 24, 2021
Спартак Гогниев: сам задаёт вопросы журналистам ? pic.twitter.com/Ucnd5LpQOh
«Алания» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ с 33 очками в 19 матчах.
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