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Допинг

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Полузащитник Липовой стал самым проверяемым РУСАДА футболистом в 2022 году

Мария Гусева
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Полузащитник «Крыльев Советов» Даниил Липовой, выступающий на правах аренды за астраханский «Волгарь», стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футболистом в 2022 году, сообщает ТАСС.

23-летний Липовой был проверен РУСАДА на допинг три раза (дважды в августе и один раз в ноябре).

По два раза в прошедшем году были протестированы Виктор Мелехин («Ростов»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Евгений Морозов («Факел»).

В сезоне-2022/23 Липовой провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: ТАСС
Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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 - : -
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5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
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Г
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 11
Виталий Лисакович

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Рубин

 8
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Арсенал Т

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П
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