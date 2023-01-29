Полузащитник Липовой стал самым проверяемым РУСАДА футболистом в 2022 году
Полузащитник «Крыльев Советов» Даниил Липовой, выступающий на правах аренды за астраханский «Волгарь», стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футболистом в 2022 году, сообщает ТАСС.
23-летний Липовой был проверен РУСАДА на допинг три раза (дважды в августе и один раз в ноябре).
По два раза в прошедшем году были протестированы Виктор Мелехин («Ростов»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Евгений Морозов («Факел»).
В сезоне-2022/23 Липовой провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.
Источник: ТАСС
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|И
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|Н
|П
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|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5
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