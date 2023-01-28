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Сегодня, 21:15

Тренер «Рубина» рассказал о назначении Сафонова на пост спортдиректора

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев в интервью с «СЭ» рассказал о новом спортивном директоре клуба — Эдуарде Сафонове.

— Эдуард Сафонов был ранее представлен в качестве спортивного директора. Как оцените взаимодействие с ним?

— Мы пообщались и определили болевые точки, а также наши [трансферные] возможности. Но в большей степени он приезжал, чтобы познакомиться с ребятами, посмотреть на работу. Это вызвало большое воодушевление у игроков и пошло на пользу.

Ранее Олег Яровинский покинул эту должность по собственному желанию. Должность спортивного директора Яровинский занимал в клубе с декабря 2019 года.

Юрий Уткульбаев. «В руководстве собрались серьезные люди — хотим, чтобы клуб был в РПЛ». Интервью нового тренера «Рубина»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
Айнтрахт Ф 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
0
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Главный тренер «Рубина» рассказал о новом руководстве клуба
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
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14 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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