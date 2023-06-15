Парфенов продолжит работу в «Родине»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов продолжит работу в команде.

Новый контракт 48-летнего специалиста с московским клубом согласован.

В сезоне-2022/23 «Родина» под руководством Парфенова заняла пятое место в турнирной таблице ФНЛ. В стыковых матчах за право участвовать в РПЛ команда проиграла «Пари НН» по сумме двух встреч (0:3, 2:0).