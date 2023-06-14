Новым главным тренером «Волгаря» может стать Анвар Конеев

Экс-тренер академии «Зенита» Анвар Конеев может возглавить «Волгарь», сообщает Metaratings.

Ранее Конеев входил в тренерской штабе «СКА-Хабаровска», академии «Зенита» и академии «Локомотива». С 2021 по 2022 год он возглавлял петербургскую «Звезду».

«Волгарь» занял 12-е место в первой лиге в сезоне-2022/23. В июне команду покинул Андранин Бабаян, возглавлявший астраханцев с 2021 года.