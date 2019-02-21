Парейко объяснил, почему "Левадии" записали поражение в игре с "Чертаново"

Спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко прокомментировал исход матча за 13-е место Олимп-Кубка ФНЛ против "Чертаново". К перерыву эстонская команда вела со счетом 3:1, при этом играя вдевятером после удаления двух футболистов. Второй тайм "Левадия" отказалась доигрывать, "Чертаново" была присуждена победа 3:0.

- В первом тайме действия арбитра были непрофессиональными, - цитирует официальный сайт "Левадии" Парейко. - В перерыве мы решили, что не будем рисковать здоровьем наших игроков, и отказались играть вдевятером. Мы договорились с организаторами, что нам запишут поражение, но игра будет продолжена в формате контрольной встречи, и мы выйдем на поле с 11 футболистами.

Вторые 45 минут команды провели в товарищеском режиме, "Чертаново" выиграло тайм со счетом 1:0.

Парейко в бытность футболистом несколько сезонов провел в России, в составе "Ротора", "Томи" и "Волги".