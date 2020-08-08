«Оренбург» и «Нижний Новгород» выиграли вторые матчи на старте ФНЛ

«Оренбург» одержал победу над «Нефтехимиком» во втором туре Олимп-ФНЛ — 1:0. Для команды, вылетевшей из РПЛ, это вторая победа в двух играх.

Также две победы одержал «Нижний Новгород». Во втором туре нижегородцы одолели новичка ФНЛ «Иртыш» — 2:0. Омичи проиграли две стартовые встречи.

Первенство Росии

Олимп — ФНЛ

2-й тур

«Оренбург» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (1:0)

Гол: Кулишев, 32.

«Оренбург»: Климович, Шахов (Чуканов, 46), Козлов, Малых, Сиваков, Кулишев (Скворцов, 70), Рикарду Алвеш, Эктов, Аюпов, Капленко, Фамейе (Шкофлек, 88).

«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Лелюкаев (Кайков, 89), Потапов, Канаев, Ширяев, Кленкин (Земсков, 79), Уридия, Петров, Юшин (Галиулин, 61), Шадрин (Котик, 77).

Предупреждения: Шадрин, 38. Канаев, 69. Лелюкаев, 72. Рикарду Алвеш, 78. Фамейе, 88. Шкофлек, 90+1. Козлов, 90+1.

Судья: Силантьев (Самара).

8 августа. Оренбург. Стадион «Газовик».

«Нижний Новгород» — «Иртыш» (Омск) — 2:0 (1:0)

Голы: Сапета, 9 — с пенальти (1:0). Каккоев, 68 (2:0).

«Нижний Новгород»: Смирнов, Гоцук, Шумских, Темников (Зуйков, 74), Ставпец (Федчук, 70), Калинский (Шарипов, 79), Сапета, Горбунов, Попов, Гащенков (Каккоев, 62), Сулейманов (Мичуренков, 62).

«Иртыш»: Еременко, Масловский (Шакуро, 68), Рукас, Мареев, Крикуненко, Шлеермахер (Дергачев, 72), Бурюкин (Кузнецов, 70), Стеклов, Кротов (Морозов, 89), Подоксенов, Гордиенко.

Предупреждения: Мареев, 8. Гащенков, 40. Масловский, 56. Темников, 66. Кротов, 67. Шакуро, 74. Мичуренков, 83. Попов, 88. Горбунов, 90+1.

Удаление: Крикуненко, 20.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

8 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».