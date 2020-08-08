«Оренбург» и «Нижний Новгород» выиграли вторые матчи на старте ФНЛ
«Оренбург» одержал победу над «Нефтехимиком» во втором туре Олимп-ФНЛ — 1:0. Для команды, вылетевшей из РПЛ, это вторая победа в двух играх.
Также две победы одержал «Нижний Новгород». Во втором туре нижегородцы одолели новичка ФНЛ «Иртыш» — 2:0. Омичи проиграли две стартовые встречи.
Первенство Росии
Олимп — ФНЛ
2-й тур
«Оренбург» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (1:0)
Гол: Кулишев, 32.
«Оренбург»: Климович, Шахов (Чуканов, 46), Козлов, Малых, Сиваков, Кулишев (Скворцов, 70), Рикарду Алвеш, Эктов, Аюпов, Капленко, Фамейе (Шкофлек, 88).
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Лелюкаев (Кайков, 89), Потапов, Канаев, Ширяев, Кленкин (Земсков, 79), Уридия, Петров, Юшин (Галиулин, 61), Шадрин (Котик, 77).
Предупреждения: Шадрин, 38. Канаев, 69. Лелюкаев, 72. Рикарду Алвеш, 78. Фамейе, 88. Шкофлек, 90+1. Козлов, 90+1.
Судья: Силантьев (Самара).
8 августа. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Нижний Новгород» — «Иртыш» (Омск) — 2:0 (1:0)
Голы: Сапета, 9 — с пенальти (1:0). Каккоев, 68 (2:0).
«Нижний Новгород»: Смирнов, Гоцук, Шумских, Темников (Зуйков, 74), Ставпец (Федчук, 70), Калинский (Шарипов, 79), Сапета, Горбунов, Попов, Гащенков (Каккоев, 62), Сулейманов (Мичуренков, 62).
«Иртыш»: Еременко, Масловский (Шакуро, 68), Рукас, Мареев, Крикуненко, Шлеермахер (Дергачев, 72), Бурюкин (Кузнецов, 70), Стеклов, Кротов (Морозов, 89), Подоксенов, Гордиенко.
Предупреждения: Мареев, 8. Гащенков, 40. Масловский, 56. Темников, 66. Кротов, 67. Шакуро, 74. Мичуренков, 83. Попов, 88. Горбунов, 90+1.
Удаление: Крикуненко, 20.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
8 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/