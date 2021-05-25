Новый сезон чемпионата ФНЛ стартует 10 июля

Общее собрание Футбольной национальной лиги одобрило календарный план на сезон-2021/2022, сообщает сайт лиги.

Согласно принятому за основу проекту, чемпионат Олимп — ФНЛ сезона-2021/22, в котором примет участие 20 команд, стартует 10 июля. До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых должен пройти 27 ноября.

Возобновление турнира запланировано на 6 марта 2022 года, а заключительный 38-й тур должен состояться 21 мая 2022 года.

В первой части сезона предусмотрено четыре периода, во время которых клубам придется провести по три тура за девять дней: с 11 по 19 сентября (10-12-й туры), с 25 сентябре по 3 октября (13-15-й туры), с 9 по 17 октября (16-18-й туры) и с 13 по 21 ноября (22-24-й туры).

Зато весной у участников ФНЛ будет практически всегда полноценный недельный цикл — «уплотниться» придется лишь один раз — со 2-го по 10-е апреля (30-32-й туры).

Календарь будет разработан и утвержден после завершения процедуры лицензирования в отношении клубов Олимп — ПФЛ, претендующих на повышение по итогам завершающегося сезона, и утверждения состава участников нового первенства.