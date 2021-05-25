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ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона

14:19

Общее собрание Футбольной национальной лиги одобрило календарный план на сезон-2021/2022, сообщает официальный сайт лиги.

Переходные матчи с командами премьер-лиги должны пройти 24 и 27 мая 2022 года.

Команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами ФНЛ, занявшими соответственно 3-е и 4-е места. Победителем переходных матчей признается команда, которая забьет большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/11016

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