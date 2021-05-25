Источник: Сергей Жуков возглавит «Томь»
14:04
В «Томи» выбрали главного тренера команды из шорт-лист претендентов, остановившись на Сергее Жукове, информирует «Матч ТВ».
В начале июня 54-летний специалист встретится с губернатором Томской области. На посту главного тренера Жуков сменит Александра Кержакова.
Среди основных кандидатов на пост также числились Константин Дзуцев и Артем Куликов. Жуков ранее играл за «Томь» и входил в тренерский штаб команды, а последним местом его работы был раменский «Сатурн».
«Томь» финишировала в Олимп-Первенстве ФНЛ на 18-м месте и сейчас является первой в очереди на wild card.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1356471_Tom_opredelilas_s_kandidaturoj_glavnogo_trenera
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю