Источник: Сергей Жуков возглавит «Томь»

В «Томи» выбрали главного тренера команды из шорт-лист претендентов, остановившись на Сергее Жукове, информирует «Матч ТВ».

В начале июня 54-летний специалист встретится с губернатором Томской области. На посту главного тренера Жуков сменит Александра Кержакова.

Среди основных кандидатов на пост также числились Константин Дзуцев и Артем Куликов. Жуков ранее играл за «Томь» и входил в тренерский штаб команды, а последним местом его работы был раменский «Сатурн».

«Томь» финишировала в Олимп-Первенстве ФНЛ на 18-м месте и сейчас является первой в очереди на wild card.