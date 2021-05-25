Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Источник: Сергей Жуков возглавит «Томь»

14:04
Теги:

В «Томи» выбрали главного тренера команды из шорт-лист претендентов, остановившись на Сергее Жукове, информирует «Матч ТВ».

В начале июня 54-летний специалист встретится с губернатором Томской области. На посту главного тренера Жуков сменит Александра Кержакова.

Среди основных кандидатов на пост также числились Константин Дзуцев и Артем Куликов. Жуков ранее играл за «Томь» и входил в тренерский штаб команды, а последним местом его работы был раменский «Сатурн».

«Томь» финишировала в Олимп-Первенстве ФНЛ на 18-м месте и сейчас является первой в очереди на wild card.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1356471_Tom_opredelilas_s_kandidaturoj_glavnogo_trenera

Читайте также

Россия теряет еще одну талантливую юниорку. Ее переманили на Украину
Нападающий сборной России Каменев рассказал о причинах поражения от словаков
Капризова прорвало! Русский форвард наконец забил в плей-офф и спас «Миннесоту» от вылета
Руй Витория — отличный вариант для «Спартака». В чем сила потенциального сменщика Доменико Тедеско

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд