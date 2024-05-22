Домашним стадионом «Торпедо» в сезоне-2024/25 станет «Арена Химки»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что домашним стадионом автозаводцев в сезоне-2024/25 будет подмосковная «Арена Химки».

В нынешнем сезоне команда проводит встречи в «Лужниках».

«Домашней будет «Арена-Химки», резервной — «Лужники». До меня как руководителя клуб начинал сезон в «Лужниках», поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона», — передает слова Волнушкина ТАСС.

«Арена Химки» также является домашним стадионом для «Химок», которые по итогам сезона-2023/24 гарантировали себе участие в РПЛ в следующем сезоне.

За тур до окончания Мелбет-Первой лиги «Торпедо» располагается на десятом месте в таблице, набрав 44 очка в 33 матчах.