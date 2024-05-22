Колосков согласен с Калешиным, что нужно урезать полномочия футбольных агентов
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее главного тренера «Алании» Евгения Калешина создать профсоюз, который поможет вывести агентскую деятельность из пространства футбольных процессов.
«Что касается агентов, я бы тоже их ограничил. Но это сделать практически невозможно, потому что есть разрешение ФИФА. Сейчас они агенты национальной ассоциации. У Калешина много благих идей. Но одни реализованы, другие — утопические. Я за то, чтобы кто-то урезал полномочия агентов. Их основная задача — правильно составить контракт, чтобы футболиста не обидели. Но это можно сделать с юристом самого клуба. Также агент ищет игроку команду, если тот потерял место в составе. Это большая, тяжелая работа агентских компаний. То есть не так все просто. Но если у Калешина есть идеи, то пусть попробует. Почему нет?», — сказал Колосков «СЭ».
Планируется, что профессиональный съезд тренерского сообщества состоится в июне в Краснодаре.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
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2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
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4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
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5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
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6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
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7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
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8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
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9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
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11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|15
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4