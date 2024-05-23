Источник: «Барселона» уволит Хави и назначит на должность главного тренера Флика

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик возглавит «Барселону» со следующего сезона, сообщает Sky Sport.

Руководство каталонского клуба уволит испанца Хави, несмотря на то, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

В нынешнем сезоне ла лиги «Барселона» расположилась на втором месте в таблице за тур до окончания чемпионата. В Лиге чемпионов сине-гранатовые вылетели на стадии 1/4 финала, уступив «ПСЖ» по сумме двух матчей (4:6).

Последним местом работы Флика была сборная Германии. До этого специалист тренировал «Баварию», с которой дважды выиграл чемпионат Германии и становился победителем Лиги чемпионов (сезон-2019/20).