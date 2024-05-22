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Сегодня, 17:40

Источник: Калешин покинет пост главного тренера «Алании» по окончании сезона

Виктория Кравченко
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Евгений Калешин.
Фото ФК «Алания»

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин, скорее всего, покинет команду по окончании текущего сезона, сообщает matchtv.ru.

Специалист возглавил клуб в декабре 2023 года, подписав контракт на 3,5 года.

«Алания» с 46 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги. В заключительном туре команда сыграет против махачкалинского «Динамо».

В конце ноября Калешин был отправлен в отставку с должности главного тренера «Акрона» из-за «разногласий в пути развития» с руководством.

Ранее Калешин работал тренером в «Краснодаре 2», «Кубани», «Урожае», «Балтике», «Твери».

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2060755_Kaleshin_pokinet_Alaniju_posle_okonchanija_sezona?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
Евгений Калешин
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Евгений Калешин намерен организовать профсоюз тренеров и вывести агентов из футбольных процессов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
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Иван Тимошенко

Родина

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Бутта Магомедов

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 8
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СКА-Хабаровск

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Енисей, Акрон

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Евгений Осипов

Кубань

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Сокол, Родина

 19 1 6
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Алания

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