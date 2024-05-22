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Колосков — об идее Калешина: «Возродить советскую школу — утопия»

Зарина Халимхонова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее главного тренера «Алании» Евгения Калешина организовать тренерский профсоюз.

«Профсоюзы у нас есть, причем два, и они уже действуют. Зачем создавать третий? Что касается возрождения советской тренерской школы — полностью «за». Но как это сделать: каким приказом, каким решением министерства или РФС? Просто так не создать. Это целая программа действий и на длительный срок. Короче говоря, возродить советскую школу — это утопическая идея. РФС применял немецкую и голландскую школы. У нас есть своя отечественная школа, вот на нее и надо ориентироваться», — сказал Колосков «СЭ».

Специалист собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров». Основной целью сообщества будет подписание коллективного соглашения с РФС.

РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
Евгений Калешин
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2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
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ЦСКА – Урал
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