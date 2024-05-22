Колосков — об идее Калешина: «Возродить советскую школу — утопия»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее главного тренера «Алании» Евгения Калешина организовать тренерский профсоюз.

«Профсоюзы у нас есть, причем два, и они уже действуют. Зачем создавать третий? Что касается возрождения советской тренерской школы — полностью «за». Но как это сделать: каким приказом, каким решением министерства или РФС? Просто так не создать. Это целая программа действий и на длительный срок. Короче говоря, возродить советскую школу — это утопическая идея. РФС применял немецкую и голландскую школы. У нас есть своя отечественная школа, вот на нее и надо ориентироваться», — сказал Колосков «СЭ».

Специалист собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров». Основной целью сообщества будет подписание коллективного соглашения с РФС.