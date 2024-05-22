Источник: «Краснодар» может выкупить Латышонка у «Балтики»

«Краснодар» может выкупить голкипера Евгения Латышонка у «Балтики», сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, в контракте 25-летнего голкипера есть право выкупа для «Краснодара». Если «Балтика» вылетит в ФНЛ, стоимость игрока составит 10 миллионов рублей, если останется в РПЛ, — 30 миллионов рублей. Опция работает по желанию футболиста.

Ранее появилась информация, что «Зенит» близок к завершению перехода вратаря.

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 8 раз отыграл на ноль.