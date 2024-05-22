Губерниев — о словах Калешина про агентов: «К ним миллион вопросов»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал намерение Евгения Калешина организовать профсоюз тренеров и вывести агентов из футбольных процессов.

«Хотят отстаивать интересы тренеров — пусть создают профсоюз. К агентам миллион вопросов, как и к футболистам, тренерам, комментаторам. Если есть какие-то конкретные замечания по поводу работы, то их надо приводить в удобоваримую форму и озвучивать людям», — сказал Губерниев «СЭ».

Главный тренер «Алании» Калешин собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров», а также вывести агентов из футбольных процессов.

Константин Передерий