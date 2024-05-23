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Стали известны сроки завершения строительства нового стадиона «Торпедо»

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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что строительство нового стадиона автозаводцев полностью завершится к осени 2026 года.

«Строительство идет с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займемся внутренними коммуникациями. Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально все шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, но мы немного перестроили график, ускорили процесс», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

Власти Москвы выдали разрешение на строительство арены в августе 2022 года. Основные работы стартовали 20 сентября того же года. В конце лета 2023 года готовность свайного фундамента основания арены оценивалась в 80 процентов.

В сезоне-2023/24 «Торпедо» выступает на московской арене «Лужники».

За тур до окончания Мелбет-Первой лиги «Торпедо» располагается на десятом месте в таблице, набрав 44 очка в 33 матчах.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
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Член совета директоров «Торпедо» пробежит марафон после проигранного спора болельщику команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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34 тур
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

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Ислам Машуков

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Иван Тимошенко

Родина

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Бутта Магомедов

Химки

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Эгаш Касинтура

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Илья Петров

СКА-Хабаровск

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Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
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Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
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