«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Ответы на основные вопросы о «мэйджоре» в Париже.

Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос — 2024») — 123-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема». Соревнования по традиции завершат весеннюю серию на грунте.

Также «Ролан Гаррос» — это второй турнир «Большого шлема» в сезоне 2024 года. Отвечаем на основные вопросы о соревнованиях Roland Garros.

Место и даты проведения

В 2024 году квалификация «Ролан Гаррос» стартовала 20 мая. Матчи основной сетки пройдут с 26 мая по 9 июня. Игры по традиции будут принимать корты теннисного центра Roland Garros в Париже.

Матчи основной сетки турнира проходят не в течение двух недель, как на других «мэйджорах» (с этого года подобная практика и на Australian Open), а за 15 дней. Дополнительный день необходим в том числе из-за нюансов игры на грунте: матчи идут дольше, чем на других покрытиях. Также соревнования проходят дольше из-за того, что территория спорткомплекса «Ролан Гаррос» — самая маленькая из всех «мэйджоров», и кортов здесь меньше.

Теннисный центр «Ролан Гаррос» находится в 16-м округе Парижа, на краю Булонского леса. Арена названа в честь знаменитого французского авиатора Ролана Гарроса, участника Первой мировой войны. Всего на территории комплекса 24 теннисных корта, три из которых используются для проведения главных и самых рейтинговых матчей.

На дополнительных кортах проходят первые матчи одиночного турнира, а также турниры парников, юношей и девушек, и игроков-колясочников. На территории центра также есть Музей истории тенниса, Национальный тренинг-центр, ресторанно-барный комплекс, магазины и бутики.

Теннисный комплекс «Ролан Гаррос» был построен после победы в Кубке Дэвиса в 1927 году «четырех мушкетеров» — Жака Брюньона, Жана Боротра, Анри Коше и Рене Лакоста. Французы выиграли Кубок у сборной США — те матчи проходили в Америке. А вот ответные игры проводить было негде — во Франции на тот момент не было стадионов для столь крупного теннисного турнира.

Фото Global Look Press

Формат «Ролан Гаррос — 2024»

Турнир проходит в 17 разрядах: в пяти — среди взрослых, в четырех — у старших юниоров, в шести — у игроков на колясках и в двух — у легенд прошлого. «Ролан Гаррос» проводится по олимпийской схеме с матчами на вылет.

Матчи среди мужчин могут длиться пять сетов (до трех выигранных), у женщин и пар — три сета (до двух побед). При счете 6:6 в решающей партии (пятой у мужчин и третьей у женщин и пар) назначается супер-тай-брейк до 10 очков (а не до семи, как на тай-брейке во всех прочих сетах).

Квалификационные матчи проходят на вылет в три круга, 16 теннисистов могут пробиться в основную сетку турнира. Игры главного этапа турнира проводятся в семь раундов.

Расписание «Ролан Гаррос — 2024»

Матчи квалификации пройдут с 20 по 24 мая, игры основной сетки стартуют 26 мая и завершатся 9 июня.

Церемония жеребьевки «Ролан Гаррос» состоится 23 мая в 15:00 по московскому времени. Она пройдет в Оранжерейном саду Отей.

26-28 мая. 1-й круг, мужчины и женщины.

29-30 мая. 2-й круг, мужчины и женщины

31 мая — 1 июня. 3-й круг, мужчины и женщины

2-3 июня. 4-й круг, мужчины и женщины

4-5 июня. 1/4 финала, мужчины и женщины

6 июня. Полуфиналы, женщины

7 июня. Полуфиналы, мужчины

8 июня. Финал, женщины

9 июня. Финал, мужчины

Андрей Рублев. Фото Reuters

«Ролан Гаррос — 2024»: рейтинговые очки

Действующая система подсчета очков была предложена в 2009 году, но с 2024-го немного модернизирована. Участникам турнира начисляются рейтинговые очки за победы в матчах в мужском и женском одиночных разрядах.

Победитель: 2000

Финалист: 1300

Полуфинал: мужчины — 800, женщины — 780

Четвертьфинал: мужчины — 400, женщины — 430

Четвертый круг: мужчины — 200, женщины — 240

Третий круг: мужчины — 100, женщины — 130

Второй круг: мужчины — 50, женщины — 70

Первый круг: 10

Участники «Ролан Гаррос — 2024»

Основная сетка мужского и женского турнира будет состоять из 128 игроков: 104 теннисиста получают приглашения на основе рейтинга, 16 — проходят квалификацию, восемь — по уайлд-кард.

Первое время в Открытом чемпионате Франции участвовали только французские теннисисты, а также члены местных клубов. После того как турнир в 1925 году получил статус международного, в нем принимают участие и зарубежные игроки.

В 2024 году не будет никаких ограничений как в организационном плане, так и по составу участников. В турнире примут участие все сильнейшие теннисисты планеты, включая представителей России и Белоруссии, которые выступят в нейтральном статусе.

Российские участники «Ролан Гаррос — 2024»

В заявку основной сетки турнира «Большого шлема» текущего сезона среди мужчин вошло шесть российских теннисистов: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Павел Котов.

В заявку основной сетки «Ролан Гаррос» среди женщин включено 14 российских теннисисток: Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Эрика Андреева и Камилла Рахимова.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Результаты жеребьевки мужского одиночного разряда

Даниил Медведев — Доминик Кепфер (Германия)

Андрей Рублев — Даниэль Таро (Япония)

Карен Хачанов — Сумит Нагал (Индия)

Павел Котов — Кэмерон Норри (Великобритания)

Аслан Карацев — Александр Шевченко (Казахстан)

Результаты жеребьевки женского одиночного разряда

Дарья Касаткина — Магдалена Френх (Польша)

Екатерина Александрова — Виктория Томова (Болгария)

Людмила Самсонова — Магда Линетт (Польша)

Анастасия Павлюченкова — квалифайер/лаки-лузер

Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция)

Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия)

Мирра Андреева — Эмина Бектас (США)

Анастасия Потапова — Камилла Рахимова

Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния)

Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция)

Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай)

Эрика Андреева — Арина Соболенко (Белоруссия)

Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай)

Призовой фонд «Ролан Гаррос — 2024»

Общий призовой фонд «мэйджора» в Париже составит рекордные 53,5 млн евро. Он будет распределен между финалистами квалификаций и участниками матчей основной сетки.

Победители как в женском, так и в мужском одиночных разрядах получат по 2,4 млн евро.

Первый круг: 73 тыс. евро

Второй круг: 110 тыс. евро

Третий круг: 158 тыс. евро

Четвертый круг: 250 тыс. евро

1/4 финала: 415 тыс. евро

1/2 финала: 650 тыс. евро

Финалист: 1,2 млн евро

Победитель: 2,4 млн евро

Новак Джокович празднует победу на «Ролан Гаррос» в 2023 году. Фото Global Look Press

Где смотреть «Ролан Гаррос — 2024»

В России официальных телетрансляций турнира не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции.

Во Франции на площади перед мэрией Парижа ежегодно устанавливают огромный экран, где матчи «Ролан Гаррос» показывают в прямом эфире. Зрители следят за соревнованиями на асфальте, скамейках и ограде.

Действующие победители «Ролан Гаррос»

В 2023 году на «мэйджоре» в Париже в мужском одиночном разряде чемпионом стал серб Новак Джокович, в женском одиночном разряде — представительница Польши Ига Свентек.

На «Ролан Гаррос — 2024» ожидается возвращение легендарного чемпиона этих соревнований Рафаэля Надаля. Испанец пропустил 2023 год из-за травмы. Теннисист побеждал в Париже рекордные 14 раз (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).

Российские чемпионы «Ролан Гаррос»

Первыми россиянами, которым удалось победить во Франции, стали Евгения Манюкова и Андрей Ольховский — в 1993 году они выиграли в миксте.

Первым из россиян Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде выигрывал Евгений Кафельников — это произошло в 1996 году. Он также трижды побеждал на «Ролан Гаррос» в парном разряде: в 1996 и 1997 годах с Даниэлем Вацеком и в 2002-м с Паулем Хархёйсом.

Анастасия Мыскина в 2004 году стала первой россиянкой, которой удалось победить на «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В 2009 году Открытый чемпионат Франции выиграла Светлана Кузнецова. Мария Шарапова побеждала на «мэйджоре» в Париже дважды, в 2012 и 2014 годах.

В 2013 году Екатерина Макарова и Елена Веснина стали победительницами «Ролан Гаррос» в парном разряде.