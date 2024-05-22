Евгений Калешин намерен организовать профсоюз тренеров и вывести агентов из футбольных процессов

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Алании» Евгений Калешин намерен организовать тренерский профсоюз.

Специалист собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров». Основной целью сообщества будет подписание коллективного соглашения с РФС.

По нашим данным, Калешин считает, что это поможет выработать современный «Кодекс русского тренера», который поможет возродить «советскую тренерскую школу». Также он полагает, что создание профсоюза поспособствует выводу агентской деятельности из пространства футбольных процессов.

Планируется, что профессиональный съезд тренерского сообщества состоится в июне в Краснодаре.