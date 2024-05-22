Евгений Калешин намерен организовать профсоюз тренеров и вывести агентов из футбольных процессов
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Алании» Евгений Калешин намерен организовать тренерский профсоюз.
Специалист собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров». Основной целью сообщества будет подписание коллективного соглашения с РФС.
По нашим данным, Калешин считает, что это поможет выработать современный «Кодекс русского тренера», который поможет возродить «советскую тренерскую школу». Также он полагает, что создание профсоюза поспособствует выводу агентской деятельности из пространства футбольных процессов.
Планируется, что профессиональный съезд тренерского сообщества состоится в июне в Краснодаре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
2
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
8
|Шинник
|33
|13
|9
|11
|38-41
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|33
|11
|11
|11
|30-31
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
13
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
14
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
15
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|- : -
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|- : -
|25.05
|13:00
|
Енисей – Тюмень
|- : -
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|- : -
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6