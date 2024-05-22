Жеребьевка стыковых матчей между клубами РПЛ и первой лиги пройдет 22 мая

РФС проведет жеребьевку переходных матчей между командами РПЛ и первой лиги сезона-2023/24. Она определит очередность домашних и выездных встреч и пройдет 22 мая в 18:30 по московскому времени, сообщает официальный сайт организации.

В первую корзину помещаются два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды. Во второй корзине должны быть две шара с обозначением «хозяин» и «гость».

Стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне чемпионата России запланированы на 29 мая и 1 июня. В них примут участие третья и четвертая команды первой лиги против 14-й и 13-й команды РПЛ.

В случае попадания в переходные встречи «Балтики», которая 2 июня сыграет в Суперфинале Кубка России, бюро исполкома РФС утвердит новые даты для ее пары.