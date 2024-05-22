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Жеребьевка стыковых матчей между клубами РПЛ и первой лиги пройдет 22 мая

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РФС проведет жеребьевку переходных матчей между командами РПЛ и первой лиги сезона-2023/24. Она определит очередность домашних и выездных встреч и пройдет 22 мая в 18:30 по московскому времени, сообщает официальный сайт организации.

В первую корзину помещаются два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды. Во второй корзине должны быть две шара с обозначением «хозяин» и «гость».

Стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне чемпионата России запланированы на 29 мая и 1 июня. В них примут участие третья и четвертая команды первой лиги против 14-й и 13-й команды РПЛ.

В случае попадания в переходные встречи «Балтики», которая 2 июня сыграет в Суперфинале Кубка России, бюро исполкома РФС утвердит новые даты для ее пары.

Источник: Официальный сайт РФС
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1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
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