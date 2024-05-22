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Сегодня, 19:00

Член совета директоров «Торпедо» пробежит марафон после проигранного спора болельщику команды

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Торпедо» Ярослав Савин в комментарии для «СЭ» сообщил, что пробежит Московский марафон после проигранного пари с болельщиком столичной команды.

«Это очень хороший вопрос (улыбается). Безусловно, слово дал, надо выполнять, несмотря на то, что ситуация не полностью зависела от меня. Как вы знаете, я сложил свои полномочия после 20 тура. При мне до прямого выхода было 9 очков, а сейчас 18. Но тем не менее планирую 13 октября пробежать Московский марафон. Уже готовлюсь. Как положено, к марафону желательно готовиться минимум за 24-26 недель. Есть определенное количество набега, нужно заниматься техникой и всем другим. Свое слово надо держать!» — сказал Савин «СЭ».

В июле 2023 года Савин заключил спор с одним из болельщиков «Торпедо» на встрече с фанатами в «Лужниках». По итогам сезона клуб должен был выйти в РПЛ.

После 33 туров столичная команда занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 44 очка. В РПЛ досрочно вышли махачкалинское «Динамо» и «Химки».

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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«Шинник» объявил о продлении контракта с Дмитрием Черышевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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34 тур
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 - : -
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Ленинградец – Торпедо
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Джонатан Окоронкво

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Ислам Машуков

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Динамо

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Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
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Родина, Сокол

 19 1 6
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Заур Тарба

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