«Шинник» объявил о продлении контракта с Дмитрием Черышевым

«Шинник» подписал новый контракт с главным тренером Дмитрием Черышевым, сообщает официальный сайт команды.

По информации источника, 55-летний специалист достиг договоренности с руководством ярославцев о продолжении сотрудничества. В данный момент срок нового соглашения тренера не уточняется.

Черышев возглавил «Шинник» в декабре 2023 года. При нем команда одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

После 33 туров клуб из Ярославля занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 48 очков.