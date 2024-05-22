«Шинник» объявил о продлении контракта с Дмитрием Черышевым
«Шинник» подписал новый контракт с главным тренером Дмитрием Черышевым, сообщает официальный сайт команды.
По информации источника, 55-летний специалист достиг договоренности с руководством ярославцев о продолжении сотрудничества. В данный момент срок нового соглашения тренера не уточняется.
Черышев возглавил «Шинник» в декабре 2023 года. При нем команда одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
После 33 туров клуб из Ярославля занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 48 очков.
Источник: ФК «Шинник»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
2
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
8
|Шинник
|33
|13
|9
|11
|38-41
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|33
|11
|11
|11
|30-31
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
13
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
14
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
15
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|- : -
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|- : -
|25.05
|13:00
|
Енисей – Тюмень
|- : -
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|- : -
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
Новости