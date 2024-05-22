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Команды РПЛ будут хозяевами первых стыковых матчей против клубов первой лиги

Алина Савинова
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Логотип РПЛ.
Фото Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) провел жеребьевку, определившую порядок проведения стыковых матчей за право играть в РПЛ в сезоне-2024/25.

Как сообщает пресс-служба организации, первые игры пройдут на полях команд высшего дивизиона страны, в то время как клубы Мелбет-Первой лиги будут хозяевами в ответных встречах.

В&nbsp;РПЛ могут обсудить изменение формата стыковых матчей. Стыковые матчи в РПЛ — гениальное решение. Их ни в коем случае нельзя урезать

Первые матчи запланированы на 29 мая, ответные — на 1 июня. При этом если в стыки попадет «Балтика», которая 2 июня играет против «Зенита» в Суперфинале FONBET Кубка России, переходные матчи с участием калининградской команды состоятся 6 и 9 июня.

От РПЛ в переходные игры попадут команды, занявшие 13-е и 14-е места в турнирной таблице по итогам сезона, а от ФНЛ — занявшие 3-е и 4-е позиции. Заключительный тур в чемпионате России и первой лиге пройдет в субботу, 25-го числа.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_30761.html
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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Зенит

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И К Ж
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