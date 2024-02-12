Нападающий «Родины» назвал Сергеева форвардом-идеалом в РПЛ

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко поделился мнением о лучших нападающих Первой лиги и РПЛ.

«В первую очередь хочется, чтобы команда выигрывала и поднималась в РПЛ. Хочется забить больше, чем в прошлом сезоне, чтобы голов с каждым годом было больше и больше. Всегда хочется обогнать того, кто впереди, становиться лучшей версией себя. Три лучших форварда Первой лиги? Себя не буду называть, это будет неправильно, пусть это делают люди со стороны. Наверное, Окоронкво, пока он лучший бомбардир. Второй — Амур Калмыков, очень хороший нападающий, он много сыграл в Первой лиге, полностью знает всю картину. Третий... я особо не знаю ребят из других команд, сам играю тут всего второй сезон. Ислам Машуков из «Алании»? Да, хороший форвард. Есть ли форвард-идеал в РПЛ? Если говорить по так называемому «лифту», то Иван Сергеев — очень хороший пример, человек из Второй лиги попал в Первую, а теперь забивает в РПЛ, в «Зените», очень здорово себя проявляет. Из иностранцев — Джон Кордоба, мы играли с «Краснодаром» товарищеский матч на сборах. Он впечатлил своей формой, габаритами и работой с мячом», —приводит слова Тимошенко Metaratings.ru.

После 20 туров «Родина» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).