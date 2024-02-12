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12 февраля, 23:22

Нападающий «Родины» назвал Сергеева форвардом-идеалом в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Родины» Иван Тимошенко поделился мнением о лучших нападающих Первой лиги и РПЛ.

«В первую очередь хочется, чтобы команда выигрывала и поднималась в РПЛ. Хочется забить больше, чем в прошлом сезоне, чтобы голов с каждым годом было больше и больше. Всегда хочется обогнать того, кто впереди, становиться лучшей версией себя. Три лучших форварда Первой лиги? Себя не буду называть, это будет неправильно, пусть это делают люди со стороны. Наверное, Окоронкво, пока он лучший бомбардир. Второй — Амур Калмыков, очень хороший нападающий, он много сыграл в Первой лиге, полностью знает всю картину. Третий... я особо не знаю ребят из других команд, сам играю тут всего второй сезон. Ислам Машуков из «Алании»? Да, хороший форвард. Есть ли форвард-идеал в РПЛ? Если говорить по так называемому «лифту», то Иван Сергеев — очень хороший пример, человек из Второй лиги попал в Первую, а теперь забивает в РПЛ, в «Зените», очень здорово себя проявляет. Из иностранцев — Джон Кордоба, мы играли с «Краснодаром» товарищеский матч на сборах. Он впечатлил своей формой, габаритами и работой с мячом», —приводит слова Тимошенко Metaratings.ru.

После 20 туров «Родина» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-rodiny-nazval-sergeeva-forvardom-idealom-v-rpl-333415/
Футбол
Первая лига
ФК Родина
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Тимошенко назвал главную цель «Родины»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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