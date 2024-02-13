В «Химках» рассказали об обязанностях Корнеева в тренерском штабе клуба

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о вхождении бывшего спортивного директора «Локомотива» и «Зенита» Игоря Корнеева в тренерский штаб подмосковного клуба. Ранее об этом сообщило издание «РБ Спорт».

«Игорь Корнеев оказывает нам консультативную помощь и помогает в индивидуальной работе с нападающими до конца сборов. Пока о дальнейших планах не говорили», — сказал Талалаев «СЭ».

Корнеев — воспитанник «Спартака». Будучи футболистом, он выступал за ЦСКА, испанские «Эспаньол» и «Барселону», нидерландские «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду».

После завершения карьеры он работал в тренерском штабе «Фейеноорда», был ассистентом Гуса Хиддинка в национальной команде России, занимал пост спортивного директора в «Зените», московском «Локомотиве» и чешской «Славии», а также должность вице-президента «Монако» Олега Петрова.