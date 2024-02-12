Тимошенко назвал главную цель «Родины»

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко рассказал о задаче, которая стоит перед командой в нынешнем сезоне.

«Я слышал, что есть интерес ко мне от клубов РПЛ. В данный момент я игрок «Родины», тренируюсь с командой. Задача у всей команды — выйти в Премьер-Лигу. Как сказал Алексей Николаевич, все усилия будут приложены для того, чтобы выйти в РПЛ в этом сезоне. Не хочется загадывать, но если он так говорит, значит, наверное, так и есть. Есть ли еще шанс на выход? Да, хорошая конкуренция в первой десятке лиги. Любая команда из топ-10 может выйти в Премьер-Лигу. Будет очень интересная гонка, «Родина» точно будет в ней участвовать, у нас есть все шансы, чтобы подобраться к лидерам. Каждая игра — совокупность факторов, где-то, видимо, мы недоработали. Будем работать, чтобы была стабильность побеждать и подниматься вверх», — приводит слова Тимошенко Metaratings.ru.

После 20 туров «Родина» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).