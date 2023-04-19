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Сегодня, 11:25

Понсе — о переходе в российский клуб: «Близкие боятся, переживают»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал, c кем советовался перед тем, как вернуться в Россию в январе 2023 года.

Венесуэльский футболист ранее выступал за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».

«Какая реакция у близких? Немного боятся, переживают. Я поговорил с ребятами, которые приезжали в Россию. С Лукой Джорджевичем, который играл со мной в Дании, с некоторыми ребятами из «Ахмата». Они мне сказали: здесь все хорошо и комфортно. Лука заверил, что я могу спокойно возвращаться. В России все осталось прежним. О том же самом сказал жене, когда мы недавно созванивались — она сейчас не в России», — приводит слова Понсе Sport24.

Понсе в сезоне-2022/23 сыграл за «Акрон» 10 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Источник: Sport24
Андрес Понсе
Футбол
ФК Акрон
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 27 13 11 3 42-24 50
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 27 10 7 10 33-33 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 СКА-Хаб. 27 9 9 9 40-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 27 4 10 13 19-36 22
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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21.04 19:30
Арсенал – Рубин
 - : -
22.04 09:00
СКА-Хаб. – Волга
 - : -
22.04 15:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 16:00
Шинник – Алания
 - : -
22.04 16:30
Волгарь – Велес
 - : -
22.04 21:00
Балтика – Уфа
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23.04 16:00
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