Понсе — о переходе в российский клуб: «Близкие боятся, переживают»

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе рассказал, c кем советовался перед тем, как вернуться в Россию в январе 2023 года.

Венесуэльский футболист ранее выступал за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».

«Какая реакция у близких? Немного боятся, переживают. Я поговорил с ребятами, которые приезжали в Россию. С Лукой Джорджевичем, который играл со мной в Дании, с некоторыми ребятами из «Ахмата». Они мне сказали: здесь все хорошо и комфортно. Лука заверил, что я могу спокойно возвращаться. В России все осталось прежним. О том же самом сказал жене, когда мы недавно созванивались — она сейчас не в России», — приводит слова Понсе Sport24.

Понсе в сезоне-2022/23 сыграл за «Акрон» 10 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.